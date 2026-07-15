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"Tropiques criminels" : résumés des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 17 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 juillet 2026 381
"Tropiques criminels" : résumés des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 17 juillet 2026

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir 4 épisodes de la série "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

Cette série policière suit le duo improbable de deux enquêtrices aux personnalités radicalement opposées.

La commandante Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland), originaire de l'île, mais ayant fait carrière en métropole, elle est rigoureuse, méthodique et respecte scrupuleusement les procédures.

La capitaine Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye), native de l'île, elle est impulsive, intuitive et n'hésite pas à s'affranchir des règles pour mener ses enquêtes.

Malgré leurs différences de caractère qui créent souvent des tensions, elles forment une équipe efficace et complémentaire pour résoudre des affaires de meurtres complexes. La série mélange habilement les enquêtes criminelles avec l'exploration de la culture martiniquaise, tout en suivant l'évolution de la vie personnelle et des relations familiales des deux héroïnes.

21:10 Épisode 4x01 & 402 Le Lamentin - La Pagerie

Riche homme d’affaires, Alexis Laurent est soupçonné du meurtre de son ex-beau-père. Alexis Laurent est également éleveur de chevaux et déjà soupçonné d'avoir tué son épouse.

Lors de leur enquête, Mélissa et Gaëlle découvrent que Cyril a infiltré le centre équestre d’Alexis car celui-ci est impliqué dans de nombreux trafics et blanchiments.

Cyril propose à Mélissa, sosie de l’ex-épouse d’Alexis, de l'aider dans cette infiltration. Mélissa joue de cette troublante ressemblance pour se rapprocher d'Alexis.

22:55 Épisode 4x03 Ravine Touza

Une jeune étudiante est retrouvée assassinée à proximité de son campus. Mélissa et Gaëlle découvrent qu’elle était camgirl pour subvenir à ses besoins.

L’enquête les amène à suspecter une de ses professeures qui s’avère être la petite amie de Chloé… Celle-ci fera tout pour prouver l’innocence de son amie quoi qu’en pense Mélissa.

23:50 Épisode 4x04 Figuier maudit

Un homme est assassiné sur un circuit de Dark Tourism selon le modus operandi d’un serial killer, le faucheur, qui, après avoir sévi il y a une vingtaine d’années, avait disparu sans jamais avoir été identifié. Le dernier message de la victime sur son blog affirme qu’il venait de découvrir l’identité du faucheur… Le faucheur est-il de retour réveillé par ce tourisme morbide ?

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