Football : le match France / Islande en direct sur TF1 mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 septembre 2025 à partir de 20:35, TF1 diffusera en direct du Parc des Princes la rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre la France et l'islande.

Après leur troisième place en Ligue des Nations la saison dernière, cap désormais sur la Coupe du Monde la FIFA 2026 pour les Bleus !

Pour faire partie des 48 équipes qualifiées pour la compétition, les hommes de Didier Deschamps devront passer l'étape des éliminatoires européens.

Après le match face à l'Ukraine, place à la deuxième rencontre de ces éliminatoires européens pour la Coupe du Monde la FIFA 2026 : suivez la rencontre France / Islande, en direct du Parc des Princes.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.