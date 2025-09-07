Football : le match France / Islande en direct sur TF1 mardi 9 septembre 2025 (vidéo)

Après leur troisième place en Ligue des Nations la saison dernière, cap désormais sur la Coupe du Monde la FIFA 2026 pour les Bleus !
Pour faire partie des 48 équipes qualifiées pour la compétition, les hommes de Didier Deschamps devront passer l'étape des éliminatoires européens.
Après le match face à l'Ukraine, place à la deuxième rencontre de ces éliminatoires européens pour la Coupe du Monde la FIFA 2026 : suivez la rencontre France / Islande, en direct du Parc des Princes.
La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.