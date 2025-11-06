Tournée d'automne 2025 : le match France / Afrique du Sud sur TF1 samedi 8 novembre 2025 (vidéo)

À l'occasion des Quilter Nation Series, le XV de France se lance dans sa Tournée d'automne 2025 avec 3 rencontres d'exception diffusées en exclusivité sur TF1 et TF1+.

Pour débuter, place à la rencontre France / Afrique du Sud diffusée en direct sur TF1 samedi 8 novembre 2025 à partir de 21:00.

Des débuts exigeants dans la compétition pour les joueurs de Fabien Galthié qui affronteront les Champions du monde en titre. Après leur défaite face aux Springboks en 1/4 de finale de la Coupe du monde 2023, les Bleus sont bien décidés à prendre leur revanche !

La rencontre sera commentée par le journaliste Stefan Etcheverry ainsi que l'ancien international français et actuel directeur général du stade Français, Thomas Lombard. Le duo sera accompagné de Christian Califano, en bord de terrain.