Le match France / Ukraine diffusé en direct sur TF1 jeudi 13 novembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 144
Jeudi 13 novembre 2025 à 20:40, TF1 diffusera en direct du Parc des Princes la rencontre France / Ukraine, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026.

Après leur troisième place en Ligue des Nations la saison dernière, cap désormais sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026 pour les Bleus !

Pour faire partie des 48 équipes qualifiées pour la compétition, les hommes de Didier Deschamps devront passer l'étape des éliminatoires européens.

Les Bleus ont l'occasion de valider leur billet pour la Coupe du Monde à l'issue de ce France / Ukraine. Pour cela, ils doivent impérativement l'emporter !

En direct du Parc des Princes, la rencontre est commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés de Saber Desfarges.
Publié dans Sport, Jeudi
