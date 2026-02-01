recherche
Coupe de France : le match Marseille / Rennes diffusé en direct sur France 2 mardi 3 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026 114
Mardi 3 février 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera en direct l’affiche des 8èmes de finale de la Coupe de France opposant l’Olympique de Marseille au Stade Rennais FC.

L’Olympique de Marseille aborde cette confrontation dans une période de turbulences. Après son élimination de la Ligue des Champions suite à sa défaite face au Club Bruges (3-0) le 29 janvier dernier, les hommes de Roberto De Zerbi voient en la Coupe de France une opportunité de rebond immédiat devant leur public du Boulevard Michelet. Actuel 3ᵉ de Ligue 1, le club phocéen doit composer avec la pression de ses supporters après ce revers européen.

De son côté, le Stade Rennais, 6ᵉ du championnat, affiche une forme solide malgré une récente défaite contre Monaco. Les Bretons, qui s'étaient imposés face à l'OM lors de la première journée de championnat (1-0), se déplacent au Vélodrome avec l'ambition de réitérer cette performance et de valider leur ticket pour les quarts de finale.

Fabien Lévêque et Loïc Rémy, seront aux commentaires de cette rencontre, accompagnés d'Arnaud Matteoli pour les interventions en bord de terrain.

