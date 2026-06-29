Coupe du Monde : Belgique / Sénégal en direct sur M6 mercredi 1er juillet 2026

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 21:50, en direct du Seattle Stadium, M6 diffusera le match des 16èmes de finale de la Coupe du Monde entre la Belgique et le Sénégal.

La phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 se poursuit avec des affiches particulièrement attendues. Mercredi soir, la Belgique et le Sénégal se retrouvent avec un seul objectif : poursuivre leur aventure mondiale.

Les Diables Rouges abordent ce rendez-vous avec l'ambition de confirmer leur statut parmi les nations européennes les plus compétitives. Dotée d'un effectif mêlant expérience et jeunes talents, la sélection belge cherchera à imposer sa maîtrise technique et sa qualité de conservation du ballon afin de prendre rapidement le contrôle des opérations.

En face, le Sénégal entend une nouvelle fois démontrer qu'il fait partie des meilleures équipes africaines. Solides défensivement, athlétiques et capables de se projeter rapidement vers l'avant, les Lions de la Teranga possèdent les arguments nécessaires pour inquiéter n'importe quel adversaire sur un match à élimination directe.

Cette opposition promet un affrontement équilibré entre deux sélections habituées aux grands rendez-vous internationaux. La bataille du milieu de terrain, l'efficacité devant le but ainsi que la gestion des temps forts pourraient s'avérer déterminantes pour départager les deux équipes.

L'enjeu est considérable : le vainqueur de cette affiche validera son billet pour les huitièmes de finale et poursuivra son parcours dans la compétition, tandis que le perdant verra son aventure s'arrêter dès ce premier tour à élimination directe.