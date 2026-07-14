10ème étape du Tour de France mardi 14 juillet 2026 : Aurillac > Le Lioran sur France 3 & France 2

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 10ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Aurillac et Le Lioran.

Après la première journée de repos, le Tour de France 2026 reprend ses droits avec une 10ème étape qui promet du spectacle.

Ce mardi 14 juillet, les coureurs quitteront Aurillac pour rejoindre la station du Lioran au terme de 166,6 kilomètres particulièrement exigeants au cœur du Massif central. Avec près de 3 800 mètres de dénivelé positif, cette journée figure parmi les rendez-vous majeurs de la première moitié de la Grande Boucle.

Un parcours taillé pour les grimpeurs

Dès les premiers kilomètres, les routes vallonnées du Cantal mettront les organismes à contribution. Si le début d'étape reste relativement propice à la formation d'une échappée, les difficultés s'enchaîneront véritablement dans la seconde moitié du parcours.

Les ascensions du Pas de Peyrol (Puy Mary), du col de Pertus puis du col de Font de Cère devraient provoquer une sélection progressive avant le final au Lioran. Les grimpeurs et les prétendants au classement général disposeront d'un terrain idéal pour tenter de faire la différence, tandis que les puncheurs pourront également espérer tirer leur épingle du jeu.

Une étape décisive pour le classement général

Positionnée au lendemain de la journée de repos et disputée le jour de la Fête nationale, cette étape pourrait redistribuer les cartes au classement général. Les équipes des favoris auront la responsabilité de contrôler les offensives, tandis que les baroudeurs chercheront à profiter d'un terrain accidenté pour viser une victoire de prestige.

Le final, nerveux et exigeant, ne laisse guère de place à l'erreur. Les écarts pourraient être significatifs entre les principaux candidats au maillot jaune, notamment si le rythme est élevé dans les dernières ascensions.

Le direct sur France 2 et France 3

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.