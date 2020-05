Cycle Lino Ventura sur France 3 du 8 au 12 juin, les films diffusés

Après Simone Signoret, Gabin et Belmondo c’est un cycle Lino Ventura que France 3 proposera du lundi 8 au vendredi 12 juin à 13:55.

Ce grand dur au cœur tendre, l’homme qui n’embrassait pas au cinéma, l’italien qui ne draguait pas, le pilier du cinéma français, était en fait un homme avec un kilo de pudeur. Sa filmographie est devenue culte.

Lundi 8 juin : Garde à vue

Le soir du 31 décembre, Jérôme Martinaud, un notaire, est convoqué au commissariat afin de témoigner sur l'assassinat et le viol de deux petites filles. Les inspecteurs Gallien et Belmont, persuadés de la culpabilité du notable, le mettent en garde à vue. Gallien essaye à tout prix de le faire avouer mais malgré tout, l'affaire piétine. C'est alors que Madame Martinaud, la femme du suspect, fait un témoignage décisif pour l'enquête.

Mardi 9 juin : La 7ème cible

Bastien Grimaldi, écrivain réputé, est agressé un soir dans la rue. Apparemment, l'agression est gratuite. Mais les coups de téléphone répétés, les lettres anonymes s'accumulent. Grimaldi mène sa propre enquête pour comprendre qui est à l'origine de ces menaces.

Mercredi 10 juin : La gifle

Tout va mal pour Jean Douelan, professeur de géographie à Paris. Il démissionne après avoir frappé deux policiers. Sa femme l'a plaqué il y a huit ans et sa maîtresse est sur le point de le faire. Sa fille veut abandonner ses études et échoue à ses examens. Suite à cette nouvelle, il la gifle...

Jeudi 11 juin : Un taxi pour Tobrouk

En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d'essence allemands. Quatre soldats parviennent à s'enfuir et se retrouvent bientôt perdus en plein désert. Après une journée de marche harassante, ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq occupants. Un seul échappe à la mort et est fait prisonnier. C'est le début d'une aventure étonnante où, face au danger, chacun découvrira la solidarité.

Vendredi 12 juin : Ruffian

Aldo travaille dans une mine d'or du Canada. Un jour de paye, une bande de pillards attaque la mine et extermine tous les mineurs à l'exception d'Aldo et de deux indiens. Aldo se débarrasse de ses comparses et part en canot sur le fleuve...