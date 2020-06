Les films d'après-midi sur France 3 du 1er au 5 juin

Après France 2, c'est France 3 qui prend le relais et qui diffuse chaque après-midi aux alentours de 13:50 un film patrimonial. Voici les films qui seront diffusés du 1er au 5 juin.

Lundi 1er juin : Pièce montée

Film de Denys Granier-Deferre, avec Clémence Poésy, Jérémie Renier, Jean-Pierre Marielle, Danielle Darrieux, Léa Drucker, Julie Depardieu, Aurore Clément, Charlotte de Turckheim.

Bérengère et Vincent se marient dans le respect des traditions bourgeoises. Selon la coutume, familles et amis se réunissent à la campagne par une belle journée de printemps. Journée joyeuse pour certains, douloureuse pour d'autres ; en tous les cas, déterminante et inoubliable pour tous. Mais comme les liens du sang ne sont pas toujours ceux du coeur, cette journée va vite devenir "l'heure de vérité", toutes générations confondues...

Mardi 2 juin : Marie-Octobre

Film de Julien Duvivier, avec Danielle Darrieux, Paul Guers, Bernard Blier.

Durant l'Occupation, un homme a trahi un réseau, provoquant l'éxécution du chef. Un groupe de personnes est réuni pour démasquer le traître.

Mercredi 3 juin : Le désordre et la nuit

Film de Gilles Grangier, avec Danielle Darrieux, Jean Gabin, Paul Frankeur.

Au cours d'une enquête, un inspecteur de police s'eprend d'une jeune droguée.

Jeudi 4 juin : Voici le temps des assassins

Film de Julien Duvivier, avec Jean Gabin, Danièle Delorme, Robert Arnoux.

À Paris, André Chatelin, un restaurateur au grand cœur, voit débarquer la fille de sa première épouse qu'il n'a pas vue depuis des années. La jeune femme se prénomme Catherine et déclare que depuis la mort de sa mère à Marseille elle n'a nulle part où aller. Bientôt, la jeune fille tente d'évincer Gérard, un sympathique étudiant sans le sou qu'André considère comme son fils. Ce n'est que le début de son projet machiavélique…

Vendredi 5 juin : Le chat

Film de Pierre Granier-Deferre, avec Jean Gabin, Simone Signoret, Jacques Rispal.

Dans le huis clos étouffant d'un petit pavillon de banlieue épargné par la démolition, un vieux couple sans enfants se déchire. Lui, Julien Bouin, ouvrier à la retraite, ne l'aime plus, elle, Clémence Bouin, ancienne trapéziste qui a dû abandonner sa carrière suite à une chute. Lorsque Julien recueille un chat à qui il donne toute son affection, la jalousie commence à s'emparer de Clémence.