Les films diffusés sur France 3 chaque après-midi du 13 au 19 juin

Depuis le début du déconfinement, France 3 a pris de relais de France 2 et diffuse chaque après-midi aux alentours de 13:50 un film patrimonial. Voici les films qui seront programmés cette semaine, du samedi 13 au vendredi 19 juin. A noter que le samedi et le dimanche, le film est diffusé plus tôt, à 13:35.

Samedi 13 juin La Gifle

Avec Lino Ventura et Isabelle Adjani.

Tout va mal pour Jean Douelan, professeur de géographie à Paris. Il démissionne après avoir frappé deux policiers. Sa femme l'a plaqué il y a déjà huit ans et sa maîtresse est sur le point de le faire. Sa fille veut abandonner ses études et échoue à ses examens. Suite à cette nouvelle, il la gifle...

Dimanche 14 juin Boulevard du rhum

Avec Lino Ventura.

Dans les années 20, la Prohibition a fait naître un trafic d'alcool effréné. Cornelius Van Zeelinga est l'un de ces contrebandiers dont le cargo a été coulé. Il doit se réfugier au Mexique, où il gagne de l'argent dans les tripots. Un soir, il rencontre Linda, une star de cinéma, dont il tombe amoureux...

Lundi 15 juin Le boucher.

Avec Stéphane Audran et Jean Yanne.

Dans un village du Périgord, la vie quotidienne des habitants cesse brusquement d'être tranquille. Des femmes sont égorgées. Par qui ? Le boucher, qui a fait les guerres d'Indochine et d'Algérie, semble devenir le suspect numero un aux yeux de la directrice d'école, qui ressentait pour lui de tendres sentiments.

Mardi 16 juin Que la bete meure

Avec Michel Duchaussoy, Caroline Cellier, Jean Yanne, Anouk Ferjac, Marc Di Napoli.

Pour venger la mort de son fils, tué par un chauffard, un homme se lance sur la piste du coupable. Il parvient bientôt à retrouver sa trace et devient un intime de sa famille. L'homme se révèle un être abject haï de tous.

Mercredi 17 juin Landru

Avec Charles Denner, Danielle Darrieux, Michèle Morgan, Stéphane Audran.

Henri-Désiré Landru est le premier tueur en série français identifié. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses quatre enfants, il décide de séduire des femmes seules et riches qu'il élimine après leur avoir fait signer une procuration. Il brûle ensuite leurs corps dans sa cuisinière.

Jeudi 18 juin Bellamy

Avec Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Jacques Gamblin, Marie Bunel, Vahina Giocante.

Comme chaque année à la belle saison, le commissaire Paul Bellamy vient séjourner à Nîmes, dans la maison de famille de sa femme Françoise, qui rêve de croisières au bout du monde... Paul ne peut se passer de Françoise, mais il déteste les voyages. Un double prétexte le cloue sur place : l'arrivée inopinée de Jacques, son demi-frère, aventurier au petit pied, porté sur la bouteille ; et l'apparition d'un homme aux abois qui lui réclame sa protection. Dans son désir empathique d'aider les uns et les autres, si possible en restant sur place, Paul leur consacrera son temps et ses efforts. Sa curiosité naturelle à enquêter y trouvera son compte. Sa position de frère aîné lui donnera davantage de fil à retordre...

Vendredi 19 juin Merci pour le chocolat

Avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Anna Mouglalis, Brigitte Catillon, Michel Robin.

André Polonski, pianiste virtuose, et Mika Muller, PDG des chocolats Muller, se sont mariés à Lausanne. Auparavant, André a épousé Lisbeth dont il a eu un fils, Guillaume. Le jour de ses six ans, alors qu'ils étaient de passage en Suisse chez Mika, Lisbeth s'est tuée dans un accident de voiture. La jeune Jeanne Pollet, qui prépare le concours de piano de Budapest, apprend qu'elle aurait été échangée le jour de sa naissance avec Guillaume. L'infirmière aurait interverti les bracelets des deux bébés. A la recherche de ses origines et d'un mentor, l'ambitieuse débutante tente de s'approcher du maître. Cette intrusion va ébranler l'édifice familial.