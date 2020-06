Voici les films diffusés sur France 3 chaque après-midi du 21 au 26 juin

Depuis le début du déconfinement, France 3 a pris de relais de France 2 et diffuse chaque après-midi aux alentours de 13:50 un film patrimonial. Voici les films qui seront programmés cette semaine, du dimanche 21 au vendredi 26 juin. A noter que le samedi et le dimanche, le film est diffusé plus tôt, à 13:35 et que France 2 reprendra une programmation normale de ses après-midis dès le 6 juillet prochain.

Dimanche 21 juin Poulet au vinaigre Film de Claude Chabrol avec Jean Poiret. Vous prenez trois notables bien saignants, choisis de préférence pour leur goût prononcé à magouiller dans l'immobilier. Faites les revenir à feu doux en y ajoutant leur victime, un postier nerveux et sa maison convoitée. Couvrir, faire mijoter. Vous saupoudrez le tout de quelques morts mystèrieuses et vous obtenez un beau poulet au vinaigre. Lundi 22 juin L’africain Film de Philippe de Broca avec Philippe Noiret, Catherine Deneuve, Jean-François Balmer. Victor, amoureux de la nature, a trouvé le repos dans une idyllique contrée de l'Afrique centrale. L'arrivée intempestive de son ex-femme menace son univers paradisiaque. Celle-ci veut en effet implanter dans la région un village-vacances pour touristes fortunés. Mardi 23 juin La vie de château Film de Jean-Paul Rappeneau avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur, Philippe Noiret, Henri Garcin. Juin 1944, dans un château du bord de mer normand vit Jérôme avec sa charmante épouse, Marie. Excédée par le flegme de son époux, Marie ne désire qu'une seule chose : vivre à Paris. Pendant ce temps là, un résistant est parachuté dans la région, il rencontre la belle châtelaine et en tombe fou amoureux. Le château occupé par des allemands, dont un commandant sous le charme de Marie, sera le théâtre de ce quatuor amoureux. Mercredi 24 juin Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas mais elle cause ! Film de Michel Audiard avec Annie Girardot, Mireille Darc, Bernard Blier. Une femme de ménage travaille pour trois patrons différents. Tous ont quelque chose à se reprocher. Elle decide de les faire chanter afin d'arrondir ses fins de mois... Jeudi 25 juin Elle cause plus…elle flingue ! Film de Michel Audiard avec Annie Girardot. Rosemonde, dite "la Princesse", règne sur un bidonville de la région parisienne. Herbert, un journaliste venu enquêter sur la pollution, se retrouve dans une machine à broyer. Rosemonde revend les os aux autorités ecclésiastiques qui s'en servent comme de saintes reliques. L'inspecteur Adrien Bondu est chargé de l'affaire... Vendredi 26 juin On a volé la cuisse de jupiter Film de Philippe de Broca avec Annie Girardot, Philippe Noiret, Francis Perrin, Catherine Alric. Lise Tanquerelle et Antoine Lemercier convolent en Grèce pour leur voyage de noces. Ils y rencontrent Charles-Hubert Pochet, un archéologue qui a découvert un marbre d'Aphrodite dont il ne reste que les hanches et le fessier. La pièce d'antiquité est dérobée.