Inédit en clair à la télévision, le film “Alad'2” avec Kev ADAMS, Jamel DEBBOUZE, Vanessa GUIDE, Éric JUDOR, Ramzy BEDIA et Wahid BOUZIDI sera diffusé sur M6 lundi 24 août à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible vizir, Aladin s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse.

Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse. Aladin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.