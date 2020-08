Le film “Taxi 5” sera diffusé sur TF1 dimanche 30 août à 21:05

Inédit en clair à la télévision, le film “Taxi 5”, avec le nouveau duo Franck Gastambide et Malik Bentalha, sera diffusé sur TF1 dimanche 30 août à 21:05.

Un nouveau tandem formé par Franck Gastambide et Malik Bentalha affole la Canebière ! Rendez-vous à Marseille pour un nouveau volet de la saga automobile imaginée par Luc Besson. Onze ans après la sortie de Taxi 4, Franck Gastambide signe en avril 2018 une comédie drôle et rythmée, avec des courses poursuites à vous faire retirer le permis de conduire à vie ! Prêts pour une virée en taxi ?

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu’il rêve d’intégrer le RAID, Sylvain Marot, flic parisien chevronné et accessoirement as du volant, est muté à Marseille par sa hiérarchie après une aventure d’un soir avec… la femme du préfet ! Il se retrouve donc parachuté à la police municipale de la cité phocéenne.

Accueilli par Alain Trésor, toujours fidèle au poste, il découvre, dépité, sa nouvelle équipe de bras cassés… en espérant rester le minimum à Marseille. Pourtant, Sylvain n’a pas le temps de s’ennuyer. En effet, Gérard Gibert, l’ancien commissaire devenu maire, vient donner «l’alerte générale» : une bande de braqueurs italiens, qui a déjà dévalisé cinq bijouteries en un mois dans la région, menace de faire le casse du siècle en dérobant les diamants qui seront prochainement exposés au Mucem. En charge de la fameuse opération «Mafia», Sylvain ne sait comment arrêter ce gang insaisissable, dont le chef est un ancien pilote de rallye.

Jugeant les voitures de fonction inadaptées, Sylvain cherche un véhicule surpuissant pour mener à bien sa mission. Alain lui parle alors du légendaire taxi blanc «survitaminé» conduit pendant des années par Daniel, qui vit aujourd’hui à Miami, lorsqu’il faisait équipe avec Emilien, qui a depuis quitté la police.

Alors que Sylvain perd tout espoir, il apprend qu’Eddy Maklouf, le pire chauffeur marseillais et neveu de Daniel, sait où se trouve le bolide… Moyennant un arrangement (l’effacement de toutes les infractions d’Eddy contre le taxi), tous les deux vont récupérer au port de Marseille la fameuse Peugeot 407 rapatriée par container du Maroc, où elle coulait une seconde vie avec l’oncle d’Eddy...

Désormais prêts à en découdre avec la mafia napolitaine, Sylvain et son nouvel acolyte, épaulés par le «solide» effectif de la police municipale marseillaise, sont prêts à passer à la vitesse supérieure !

La relève est assurée

Taxi 5 est le cinquième opus de la franchise Taxi. Sorti en salles en avril 2018, il est réalisé par Franck Gastambide, qui incarne également le rôle de Sylvain Marot.

Avec Malik Bentalha, interprète d’Eddy Maklouf, ils réinventent la saga culte en prenant la relève de Frédéric Diefenthal et Samy Naceri. Seuls Bernard Farcy et Edouard Montoute sont encore au générique de Taxi 5. Par ailleurs, le réalisateur a fait appel à Salvatore Esposito, star de la série Gomorra, pour incarner le chef du gang italien. Ramzy Bedia et Soprano font aussi une apparition dans le film.

Entre courses-poursuites effrénées sur le Vieux-Port et les routes tortueuses de la région et scènes d’action, ce film tient toutes ses promesses. Le scénario, écrit par Franck Gastambide, en collaboration avec Luc Besson et Stéphane Kazandjian, relance la franchise avec succès puisque Taxi 5 a été vu par 3,6 millions de spectateurs. Par ailleurs, Franck Gastambide a réalisé cette année sa première série télévisée sur le rap français, Validé, dont la diffusion sur Canal + est un véritable succès.