TF1 diffusera le film “Cinquante nuances plus claires” dimanche 11 octobre à 21:05

Inédit en clair à la télévision, TF1 diffusera dimanche 11 octobre à 21:05 le film “Cinquante nuances plus claires” avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Arielle Kebbel et Eric Johnson.

L'histoire en quelques lignes...

Désormais mariés, Anastasia et Christian semblent avoir oublié leur tumultueux passé et partent en lune de miel autour du monde. La jeune femme s'habitue à son nouveau rôle d'épouse et Christian s'ouvre de plus en plus à elle. Pourtant, de nouvelles menaces pèsent sur le jeune couple. Jack Hyde, l'ancien directeur d'Anastasia, a décidé de se venger d'elle...

“Cinquante nuances plus claire”, l'ultime chapitre, à découvrir sur TF1 dimanche 11 octobre à 21:05.

Dakota Johnson sera prochainement à l'affiche de plusieurs films : "The lost daughter" avec Olivia Colman, "Don't worry, darling" avec Harry Styles...

Jamie Dornan prête sa voix à l'un des personnages du film "Les Trolls 2". Il reviendra au cinéma dans le film "Wild Mountain Thyme" avec Emily Blunt et dans une série "Dr. Death" avec Alec Baldwin.