“Star Wars : Épisode VIII - Les derniers jedi” à voir sur TF1 dimanche 25 octobre

Inédit en clair à la télévision, l'épisode VIII de la saga “Star Wars” : « Les derniers Jedi » sera diffusé sur TF1 dimanche 25 octobre à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Rey développe ses nouvelles capacités sous la direction de Luke Skywalker, qui est troublé par l'étendue de ses pouvoirs. Par ailleurs, la Résistance se prépare à combattre le Premier Ordre...

Avec : Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke Skywalker / Dobbu Scay), Carrie Fisher (Leia Organa).

Daisy RIdley sera prochainement à l'affiche de Women in the castle avec Kristin Scott Thomas.

Adam Driver a tourné Annette de Leos Carax avec Marion Cotillard. On le retrouvera également à l'affiche de The last duel de Ridley Scott avec Matt Damon.

Oscar Isaac sera à l'affiche de Dune de Denis Villeneuve.