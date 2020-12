Inédit en clair à la télévision, TF1 diffusera dimanche 20 décembre à 21:05 le film “Solo : A Star Wars Story” réalisé par Ron Howard.

Six ans après la chute de la République galactique et la création de l'Empire, découvrons les origines de Han Solo et ses aventures à bord du Faucon Millenium, aux côtés de son copilote Chewbacca.

Un film pour en apprendre plus sur l'histoire de l'un des personnages phares de la saga Star Wars.

Avec : Alden Ehrenreich (Han Solo), Woody Harrelson (Beckett), Emilia Clarke (Qi'ra), Joonas Suotamo (Chewbacca).