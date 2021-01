TF1 rend hommage à Jean-Pierre Bacri et diffusera “Le sens de la fête” dimanche 24 janvier à 21:05

En raison de l’actualité liée au décès de Jean-Pierre Bacri, TF1 modifie sa programmation du dimanche 24 Janvier à 21:05 et diffusera le film “Le sens de la fête”.

L'histoire en quelques lignes...

Traiteur depuis trente ans, Max est passé maître dans l'art d'organiser de somptueuses fêtes. Cette fois, il doit sublimer le mariage grandiose d'Héléna et Pierre, qui doit se dérouler dans un château du XVIIe siècle. Il s'est, comme d'habitude, impliqué corps et âme et a vérifié minutieusement chaque détail. Pourtant, son organisation parfaite va être mise à rude épreuve...

Film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. Avec : Jean-Pierre Bacri (Max), Gilles Lellouche (James), Jean-Paul Rouve (Guy), Eye Haïdara (Adèle).

En conséquence, le film “Wonder Woman” initialement prévu est déprogrammé et sera diffusé à une date ultérieure.