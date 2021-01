Hommage à Jean-Pierre Bacri sur France 2 mercredi 20 janvier avec “Le goût des autres” & “On connait la chanson”

Mercredi 20 janvier, France 2 bouleverse sa programmation afin de rendre hommage à Jean-Pierre Bacri, homme de de théâtre, acteur, scénariste, réalisateur a qui ont doit de nombreux films devenus cultes. Un artiste français incontournable, une personnalité très populaire.

Un large public pourra ainsi voir et revoir deux films qui ont marqué sa très grande carrière. Deux longs métrages qui appartiennent au patrimoine cinématographique français.

21:05 “Le goût des autres”

Film réalisé par Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Anne Alvaro, Alain Chabat, Gérard Lanvin.

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte et de l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d'anglais, nécessaires à son travail. Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique mais sans grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d'histoires.

23:00 “On connait la chanson”

Film d'Alain Resnais avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussolier, Lambert Wilson, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.

Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier. Ce dernier, séduisant agent immobilier et patron de Simon, tente de vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille. Odile est décidée à acheter cet appartement malgré la désapprobation muette de Claude, son mari. Celui-ci supporte mal la réapparition après de longues années d'absence de Nicolas, vieux complice d'Odile qui devient le confident de Simon.

Les rendez-vous d'information de France 2, France 3, ainsi que France Info Canal 27 et franceinfo.fr, "C à vous", "Télématin", reviendront sur sa carrière exceptionnelle.