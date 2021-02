France 5 rend hommage à Jean-Claude Carrière avec la diffusion de “Milou en mai” lundi 15 février

France Télévisions rend hommage à Jean-Claude Carrière, lundi 15 février dans "Place au cinéma" présenté par Dominique Besnehard.

Homme de passions, il a signé de nombreux ouvrages et scénarios. Ecrivain, metteur en scène, et scénariste, il a travaillé avec les plus grands du 7e art. Un auteur français incontournable.

Les téléspectateurs pourront ainsi voir ou revoir un de ses plus grands films “Milou en mai” lundi 15 février à 20:50.

Les rendez-vous d'information de France 2, France 3, ainsi que France Info Canal 27 et franceinfo.fr, lui rendent également hommage.

“Milou en mai”

Une vieille dame s'éteint dans une grande demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, qui a soixante ans et qui s'occupe de la propriété, convoque pour l'enterrement son frère Georges et sa belle-soeur Lily, sa nièce Claire, sa propre fille, Camille et le reste de la famille. Mais nous sommes en mai 1968. Depuis deux semaines Paris est à feu et à sang...

(1990) Réalisé par : Louis Malle. Avec : Miou-Miou, Michel Piccoli et Michel Duchaussoy...