France Télévisions rend hommage à Bertrand Tavernier avec la diffusion de 4 de ses films

France Télévisions rend hommage à Bertrand Tavernier, cinéaste et cinéphile passionné, multiprimé en France et à l'étranger pour son œuvre immense, éclectique et marquante.

Les antennes de France 2, France 3 et France 5 aménagent ainsi leurs programmes pour diffuser, dès ce soir et jusqu’à lundi soir, quatre de ses films cultes, qui appartiennent au patrimoine cinématographique français.

Au-delà de cette programmation de films exceptionnelle, les rendez-vous d'information de France 2, France 3, ainsi que France Info Canal 27 et franceinfo.fr, reviendront longuement sur son immense carrière.

Jeudi 25 mars à 21h05 sur France 3 - "Le juge et l'assassin"

(1976) Avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy.

Fin du XIXème, Joseph Bouvier est révoqué de l'armée à cause de ses excès de violence. Suite à ce renvoi, l'homme s'attaque à sa fiancée et tente de se suicider, en vain. Après un séjour en hôpital psychiatrique, Joseph ressort de cet endroit encore plus enragé et décide de se venger sur toutes les personnes qui croiseront son chemin en Ardèche. Non loin de là, le juge Rousseau, passionné par l'affaire, prend part à l'investigation et se met sur les traces de Bouvier. Bien décidé à le mettre sous les verrous, c'est le début d'une chasse à l'homme...

Dimanche 28 mars à 21h05 sur France 2 - "Quai d'Orsay"

(2013) Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup.

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée sur son corps d’athlète légèrement halé est partout, de la tribune des Nations Unies à New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga. Là, il y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est un esprit puissant, guerroyant avec l’appui de la Sainte Trinité des concepts diplomatiques : légitimité, lucidité et efficacité. Il y pourfend les néoconservateurs américains, les russes corrompus et les chinois cupides. Le monde a beau ne pas mériter la grandeur d’âme de la France, son art se sent à l’étroit enfermé dans l’hexagone. Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que chargé du “langage” au ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre ! Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l’entourage du prince, se faire une place entre le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d’Orsay où le stress, l’ambition et les coups fourrés ne sont pas rares... Alors qu’il entrevoit le destin du monde, il est menacé par l’inertie des technocrates.

Dimanche 28 mars à 23h sur France 2 - "L627"

(1992) Avec Didier Bezace, Jean-Roger Milo, Charlotte Kady

Lucien Marquet, enquêteur de police de 35 ans, croit, contrairement à bon nombre de ses collègues, encore en son métier. A travers ses investigations, ses découragements et ses espoirs, l'évocation du milieu des policiers affectés aux brigades des stupéfiants.

Lundi 29 mars à 21h05 sur France 5 - "Coup de torchon"

(1091) Avec Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Marielle.

Lucien Cordier, unique policier d'une petite bourgade africaine, est un être faible. Sa femme le trompe, les proxénètes le provoquent ouvertement, le représentant de l'ordre est la risée du village. Rabroué par son supérieur, Lucien entre dans une folie meurtrière.