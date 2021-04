TF1 diffusera le film “Fast and Furious 8” dimanche 16 mai à 21:05

Inédit en clair à la télévision, le film “Fast and Furious 8” avec Vin Diesel, Jason Statham et Dwayne Johnson sera diffusé sur TF1 dimanche 16 mai à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Dom et Letty sont maintenant en lune de miel à Cuba, Brian et Mia se sont rangés et ont accueilli une petite fille, et le reste de l'équipe est disculpé.

Cependant, une nouvelle menace pèse à présent sur le groupe : une femme, une mystérieuse et redoutable cyberterroriste, force Dom à la rejoindre sur le chemin de la criminalité.

Pour mettre fin aux agissements de Cipher et de Dom, l'équipe est obligée de collaborer avec un ancien ennemi qu'ils ne voulaient plus croiser : Deckard Shaw.

Ce film est le 8ème opus de la franchise Fast and Furious et le premier depuis Fast and Furious : Tokyo Drift sans Paul Walker, mort pendant le tournage de Fast and Furious 7, ni Jordana Brewster. Après la mort de Paul Walker, le scénario du 7ème opus a totalement été réécrit afin de justifier l'absence des personnages Brian O'Connor (Paul Walker) et Mia Toretto (Jordana Brewster) dans la suite.

Le film connaît le meilleur démarrage de l'histoire du cinéma en rapportant plus de 531 millions de dollars de recettes mondiales lors de son premier week-end d'exploitation, avant que ce record ne soit battu en avril 2018 par Avengers: Infinity War.

Le film effectue également le meilleur démarrage de l'année en France avec un total de 1 861 108 entrées pour sa première semaine d'exploitation et au total 2 725 216 entrées.

Le film a rapporté 1 060 million de dollars de recettes au box-office mondial en seulement 18 jours et devient le 30e film de l'histoire à atteindre le seuil du milliard de dollars.

