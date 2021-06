Dimanche 18 juillet à 21:05, C8 diffusera le film “Mère Teresa”, inédit en clair à la télévision, réalisé par Fabrizio Costa.

L'histoire en quelques lignes...

En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les musulmans, et particulièrement à Calcutta où règnent la misère et le désespoir. Mais au coeur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa.

Dans les années 60, elle défiera les structures de l’Eglise pour fonder sa propre congrégation des Missionnaires de la Charité, afin d’aider les plus pauvres et de répandre son message d’amour et de charité...

Mère Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape François le 4 septembre 2016, a été couronnée du prix Nobel de la Paix en 1979.

Avec : Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Ingrid Rubio.