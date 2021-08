Le film “Tanguy, le retour” sera diffusé sur M6 mardi 14 septembre

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.

Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre.

Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents...

« En tournant cette suite, j’ai eu l’impression de récupérer mon sac exactement là où je l’avais laissé... Je crois que c’était aussi la sensation de mes partenaires : nous n’avons pas eu besoin de temps d’approche, de réappropriation ou de questionnement. On est reparti de là où on s’était arrêté, avec la même joie et le même plaisir. » - Eric Berger (Tanguy)