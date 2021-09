Mardi 7 septembre, la chaîne Paris Première bouleverse ses programmes afin de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo qui est décédé ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans.

20:55 Le marginal

Film de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo, Henry Silva, Carlos Sotto Mayor.

A la tête de la brigade des stupéfiants à Marseille, le commissaire Philippe Jordan est déterminé à mettre sous les verrous Sauveur Meccaci, un des barons de la drogue. Véritable tête brulée, il s'attire les foudres de ses supérieurs et est muté dans un "placard à balais" à Paris. Ne perdant pas de vue son objectif, Jordan continue son enquête et infiltre les trafics illicites du truand, qui sévit également dans la capitale. Mais réalisant que Meccaci est intouchable, le policier va utiliser ses propres méthodes, illégales certes, mais dignes d'un marginal.

22:45 L'héritier

Film de Philippe Labro avec Jean-Paul Belmondo, Carla Gravina, Jean Rochefort.

Fils à papa et playboy renommé, Cordell se retrouve à la tête d'un véritable empire à la mort de son père. Pas vraiment préparé pour être un homme d'affaires, Cordell va devoir faire ses preuves...

00:45 Belmondo l'influenceur

Belmondo : ce nom évoque à lui seul plus d'un demi-siècle de cinéma. À la fois icône de la Nouvelle Vague, héros invincible et roi du box-office français, Bébel a su traverser toutes les modes, les critiques, les décennies et les épreuves de la vie. Et dans ce portrait, ce sont ceux qui l'aiment et qui l'admirent, de Guillaume Canet à Albert Dupontel en passant par Richard Anconina, Christophe Lambert ou encore Michel Hazanavicius, qui racontent ce « monstre » du cinéma.

01:45 Belmondo ou le goût du risque

Ce documentaire retrace les plus grands exploits de « Bebel » : en hélicoptère, suspendu dans le vide, en métro, en bateau ou en voiture, plongez dans les coulisses de ses plus spectaculaires cascades grâce aux archives personnelles de Rémy Julienne, son ami de toujours !

Découvrez le portrait de cet acteur légendaire, son exigence et son professionnalisme sans limites à travers les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé ou dirigé.

60 ans de carrière, trois générations de spectateurs. Jean-Paul Belmondo a tout joué et pris tous les risques. Mais au-delà de jouer la comédie, il y a l'envie de donner du plaisir aux spectateurs tout en prenant lui-même du plaisir car l'éternel trublion du Conservatoire a un sens incomparable de l'humour et du spectacle.

Après avoir envisagé de devenir boxeur professionnel, sa carrière débute sur les planches dans des comédies de boulevard avant d'être repéré par Jean-Luc Godard. « À bout de souffle », en 1960, propulse sa carrière au cinéma. Il partage sa vie entre l'Italie et la France, entre le cinéma d'auteur et les grands films populaires et travaille avec les plus belles actrices de l'époque : Ursula Andress, Raquel Welch, Jacqueline Bisset, Sophie Marceau...

« L'homme de Rio » de Philippe de Broca, « Peur sur la ville » d'Henri Verneuil, « L'As des as » de Gérard Oury ou « Flic ou voyou » de Georges Lautner : Belmondo, c'est une carrière jalonnée de cascades spectaculaires qu'aucun autre acteur n'avait réalisées avant lui à l'écran !