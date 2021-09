W9 rend hommage ce soir à Jean-Paul Belmondo “Flic ou voyou” et « Belmondo, itinéraire... »

W9 rend hommage à Jean-Paul Belmondo, décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans, et bouleverse sa programmation ce lundi 6 septembre à partir de 21:05.

21:05 Flic ou voyou

Film de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Michel Galabru, Marie Laforêt.

A Nice, suite à l'assassinat de son confrère, le commissaire Grimaud décide de faire appel à un inspecteur de la "police des polices", Stanislas Borowitz qui découvre au travers de son enquête que l'affaire inclue la mafia niçoise mais aussi des policiers ripoux. Afin de les confondre, Stanislas va alors infiltrer la bande de malfrats. Mais rapidement démasqué, sa fille Charlotte se fait enlever. Il décide alors d'employer la manière forte pour la retrouver.

22:55 Belmondo, itinéraire...

Jean-Paul Belmondo demeure depuis presque soixante ans, l'un des acteurs français préférés du public. Depuis ses débuts éclatants dans « À bout de souffle » (1959) de Jean-Luc Godard, révélant une personnalité atypique, jusqu'à ses grands succès populaires des années 70 et 80, Belmondo n'a cessé de se remettre en question. Il a géré sa carrière de producteur-comédien par des choix qui lui permirent d'alterner harmonieusement les genres, passant aisément de l'univers de Godard à celui de Verneuil, de Truffaut à Jean Becker, de Resnais à Lautner, de Malle à Philippe de Broca...

Pour la première fois, Jean-Paul Belmondo cautionne et s'implique dans l'écriture et la réalisation du « film de sa carrière ». Il s'agit d'un documentaire de 90 minutes non chronologique, dans lequel il accepte de nous livrer des scènes de sa vie quotidienne.