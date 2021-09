France 2 rend hommage à Jean-Paul Belmondo ce lundi, mardi soir et dimanche après-midi

France 2 modifie ses programmes afin de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo qui est décédé ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans.

Lundi 6 septembre

21:05 “L'as des as”

Film de Gérard Oury et Danièle Thompson avec Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pisier, Rachid Ferrache.

Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner l'équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage il prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la Gestapo..

22:40 “Un jour un destin : Belmondo l'enfant terrible”

Son nom est une légende du septième art. Jean-Paul Belmondo a tourné près de soixante-quinze films avec les plus grands cinéastes, tenu dans ses bras les plus belles actrices, joué dans une trentaine de pièces de théâtre… Roi du box-office, icône de la Nouvelle Vague, cascadeur hors norme, acteur caméléon capable de passer de Jean-Luc Godard à Gérard Oury, d’À bout de souffle à L’As des as. Sa gouaille sympathique, sa nonchalance pétillante et son style flamboyant ont marqué un demi-siècle de cinéma français. Voici l’histoire d’un jeune homme de bonne famille qui n’a jamais cessé de vouloir plaire à son père sculpteur et dont la vie et la carrière ont été rythmées par le goût de la liberté et de l’amusement… L’histoire d’un enfant terrible qui, au départ, avait un autre rêve.

Mardi 7 septembre

21:05 “Le professionnel”

Film de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Jean Desailly, Robert Hossein.

Issu de l'élite de l'armée française, Joss Beaumont est chargé d'exécuter le président de la Malagawi. Un contre-ordre tombe, la cible est devenue un ami de l'Etat. Pour l'empêcher de nuire, Beaumont est incarcéré, mais ne tarde pas à s'évader, décidé à mener à bien l'opération malgré l'opposition de sa hiérarchie.

22:55 “A bout de souffle”

Film de Jean-Luc Godard avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger.

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées...

Dimanche 12 septembre

15:10 “Vivement Dimanche”

Rediffusion de l'émission qui lui avait été consacrée pour ses 83 ans.