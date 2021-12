M6 va rediffuser la soirée spéciale Freddie Mercury avec le film “Bohemian Rhapsody”

Séance de rattrapage pour les téléspectateurs qui ont loupé le 1er décembre dernier sur M6 la soirée spéciale consacrée à Freddie Mercury... Cette soirée sera rediffusée lundi 27 décembre à 21:05.

À l’occasion du trentième anniversaire de la disparition de Freddie Mercury, M6 diffuse “Bohemian Rhapsody”, biopic musical au succès international. Il sera suivi d’un documentaire retraçant la vie et la carrière de Freddie Mercury puis du concert mythique de Queen “Live at Wembley” 1986.

21:05 “Bohemian Rhapsody”

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique.

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert “Live Aid”, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

23:30 « Freddie Mercury : the great pretender »

Ce documentaire retrace la vie et la carrière de Freddie Mercury à travers des extraits de concerts, interviews, archives et témoignages de ceux qui l’ont connu, notamment Roger Taylor et Brian May (Queen) ou encore Montserrat Caballé, grande cantatrice espagnole, connue par le grand public pour avoir interprété avec Freddie le duo “Barcelona” en 1987.

01:15 Queen - Live at Wembley

Été 1986, le groupe Queen, au faîte de sa popularité, donne à Wembley un concert devenu mythique. Alchimie parfaite entre les performances vocales et scéniques de Freddie Mercury et la maîtrise de ce groupe monumental, ce show particulièrement spectaculaire marque l'apogée de Queen. Face à 150 000 personnes, Freddie Mercury enchaîne les tubes : A kind of magic, I want to break free, Bohemian rhapsody...