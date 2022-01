« Place au cinéma » : “La bonne année” de Claude Lelouch, lundi 3 janvier sur France 5

Lundi 3 janvier à 21:00, France 5 proposera dans « Place au cinéma » le film “La bonne année” de Claude Lelouch, une élégante comédie policière multirécompensée aux prestigieux David di Donatello en 1974, l'équivalent des César en Italie.

L'histoire en quelques lignes...

Tout juste libéré de prison pour la nouvelle année, Simon (Lino Ventura) rentre chez lui et, quand il s’aperçoit que sa femme l’a remplacé, part réveillonner seul dans une boîte à la mode.

Un an plus tard, il s’installe à Cannes, au Carlton, avec son compère Charles (Charles Gérard), pour observer une bijouterie et en préparer minutieusement le braquage qu’il qualifie de « premier hold-up psychologique de l’histoire du banditisme ».

Mais Simon n’est pas insensible au charme de Françoise (Françoise Fabian), l’antiquaire qui tient la boutique près de la bijouterie…

Avec : Lino Ventura (Simon), Françoise Fabian (Françoise), Claude Mann (Claude), Charles Gérard (Charlot), André Falcon (Le bijoutier), Mireille Mathieu (elle-même), Michou (lui-même)...