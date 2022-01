ARTE rend hommage à Sidney Poitier avec la diffusion de “Devine qui vient dîner ?” lundi 10 janvier

En hommage à l'acteur afro-américain Sidney Poitier qui vient de disparaître, ARTE modifie sa programmation et diffusera lundi 10 janvier à 20:50 la comédie de Stanley Kramer “Devine qui vient dîner ?”

Le gendre idéal peut-il être noir ?

John Prentice et Joana Drayton débarquent à San Francisco de l’avion de Hawaii, main dans la main. Ils viennent de se rencontrer, ils s’aiment et veulent se marier. Joana a décidé de présenter son fiancé à ses parents, un couple d’intellectuels progressistes dont elle est très proche. Brillantissime médecin de renommée internationale, John redoute leur réaction : le gendre idéal peut-il être noir ? Ou comment un trio de monstres sacrés (Sidney Poitier face à Katharine Hepburn et Spencer Tracy) parvint à faire applaudir le mariage mixte par toute l’Amérique blanche.

Alors que la Columbia avait freiné des quatre fers pour tourner un scénario dangereusement sulfureux selon les critères hollywoodiens, cette “comédie de salon” fut un énorme succès.

Au sein du public blanc, tout au moins, car les partisans du Black Power accusèrent Sidney Poitier d’avoir cautionné une image de Noir “acceptable”, voire d’oncle Tom, notant avec rage que son personnage devait afficher une liste de diplômes longue comme le bras pour pouvoir convoler avec une jeune fille de bonne famille.

Cinquante ans après, ce déséquilibre semble plutôt relever d’un sexisme désuet (les femmes ont-elles besoin de travailler ?), tandis que le thème de la séparation entre les races reste, lui, d’une cruelle actualité. Même si le contexte a radicalement changé : des lois proscrivaient encore les mariages interraciaux dans certains États, qui ne furent abolies par la Cour suprême qu’au moment de la sortie du film.

Tout en retenue, Sidney Poitier tient tête à l’un des plus beaux couples de l’histoire du cinéma, dont ce fut la dernière apparition à l’écran : gravement malade, Spencer Tracy mourut dix-sept jours après la fin du tournage.