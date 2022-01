Le film d'animation “Vice-versa” à voir ou à revoir mardi 25 janvier sur W9 (vidéo)

Mardi 25 janvier à 21:05, W9 proposera aux jeunes téléspectateurs de voir ou de revoir le film d'animation “Vice-versa” de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen.

L'histoire en quelques lignes...

Au Quartier Cérébral, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s'assure que la justice règne et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d'ailleurs…

Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais...

Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de retrouver le chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

Avec les voix de : Charlotte LE BON (Joie), Gilles LELLOUCHE (Colère), Mélanie LAURENT (Dégoût), Pierre NINEY (Peur) et Marilou BERRY (Tristesse).