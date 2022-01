“Les bronzés font du ski” : nouvelle diffusion sur TF1 mardi 15 février à 21:10

C'est un film incontourable de l'hiver, “Les bronzés font du ski” de Patrice Leconte sera rediffusé pour le plus grand plaisir de tous mardi 15 février à 21:10 sur TF1.

L'histoire en quelques lignes...

1979. Les amis du premier volet se retrouvent dans la station de sports d'hiver de Val-d'Isère où Jérôme, Gigi et Popeye travaillent.

Jérôme et Gigi sont désormais mariés : pendant que Jérôme exerce dans son cabinet médical, Gigi tient une crêperie. Nathalie et Bernard, réconciliés et assez « nouveaux riches », sont propriétaires d'un appartement en temps partagé. Jean-Claude, encore à la recherche de l'âme sœur et toujours aussi nul en séduction, tente désespérément de draguer tout ce qui bouge. Christiane débarque avec un homme marié et nettement plus âgé qu'elle, Marius.

Popeye est désormais beaucoup moins sûr de lui : humilié par sa femme qui le trompe avec son cousin, il prétend qu'il est le gérant d'une boutique de sports d'hiver alors que celle-ci est tenue par ce même couple.

Au cours d'une sortie en ski hors piste, le groupe se perd avant d'être sauvé par des paysans de haute montagne, lesquels leur feront déguster nourriture et boisson artisanales : d'abord de la foune – un fromage fort macéré dans du gras, des couennes, et de l'alcool de bois pendant deux ou trois saisons –, puis la liqueur d’échalote relevée au jus d'ail « parce que l'échalote tout seul, ça s'rait trop fade », qu'il faut « avaler cul sec, car sinon, ça vous brûle la langue ! ».

Avec : Josiane Balasko (Nathalie Morin), Michel Blanc (Jean-Claude Dusse), Marie-Anne Chazel (Gigi), Christian Clavier (Jérôme), Thierry Lhermitte (Popeye), Gérard Jugnot (Bernard Morin), Le Splendid.

Source synopsis : Wikipédia