Inédit, le film “Shazam!” diffusé sur TF1 dimanche 20 février à 21:10

Inédit en clair à la télévision, le film “Shazam!” de David F. Sandberg sorti en salles en 2019 sera diffusé sur TF1 dimanche 20 février à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

En 1974, dans l'État de New York, le jeune Thaddeus Sivana joue avec sa Magic 8-Ball, à l'arrière d'une voiture conduite par son père. Méprisé et dévalorisé par son frère comme par son père, il se retrouve soudain transporté par magie dans une grotte. Il y est accueilli par le vieux sorcier Shazam, qui cherche à transmettre son pouvoir à un successeur aux bonnes intentions et au cœur pur : il lui faut maîtriser les sept péchés capitaux, emprisonnés dans la grotte, alors que lui-même vieillit et que l'ancien Conseil des Sages a disparu. Mais Thaddeus échoue au test. Se retrouvant dans la voiture, il cause, par son excitation, un accident de voiture dont son père sort gravement blessé.

De nos jours à Philadelphie, le jeune Billy Batson, âgé de 14 ans, ne cesse de fuguer de toutes les familles d’accueil dans lesquelles il est placé. Une dizaine d'années plus tôt, sa mère et lui ont été séparés lors d'une fête foraine et Billy ne cesse d'essayer de la retrouver. Après une dernière tentative pour retrouver sa mère qui se solde en échec, il est placé dans une nouvelle famille où sont hébergés cinq autres enfants, avec qui il va au collège local. Sivana, sous couvert de recherches sur le délire collectif, recueille les témoignages des autres personnes ayant été enlevées par le sorcier et trouve le moyen de rouvrir la porte vers la grotte. Il s'empare de l'Œil qui lui permet de contrôler les démons incarnant les sept péchés capitaux.

Alors qu'il emprunte le métro à Philadelphie, Billy est à son tour projeté dans la grotte et y rencontre lui-aussi le vieux Shazam, qui n'a plus le choix et lui transmet ses pouvoirs : en disant le mot « SHAZAM », dont chaque lettre lui confère les capacités et pouvoirs de plusieurs héros et figures mythologiques (la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure), Billy devient un super-héros dans un corps d'adulte.

Synopsis : Wikipedia