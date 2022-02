Place au cinéma : “Hope and Glory (La Guerre à sept ans)” vendredi 11 février sur France 5 (vidéo)

À partir du 11 février, le rendez-vous cinéma de France 5 “Place au cinéma” s’installe désormais le vendredi à 21:10. Pour bien démarrer le week-end, Dominique Besnehard vous proposera une sélection de films cultes français et étrangers.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose le film “Hope and Glory (La Guerre a sept ans)” réalisé en 2018 par John Boorman.

Le 3 septembre 1939, l'Angleterre entre en guerre. Bill Rohan voit son père partir. Il reste avec sa mère, ses tantes et ses deux sœurs. La nuit, c'est la fête : sirènes, explosions, un vrai feu d'artifices. L'école est fréquemment interrompue par des alertes. Dawn, sa sœur aînée, est amoureuse et bientôt enceinte. Entre le ciné et le pique-nique, la vie s'écoule jusqu'au bombardement de la maison. Les vacances arrivent, Bill est fou de joie car l'école a brûlé !...

La Seconde Guerre mondiale vue par un enfant de 7 ans en Angleterre d'après les souvenirs d'enfance de John Boorman.

Note d'intention du réalisateur

Hope and Glory est l'histoire d'une famille. Il traite aussi de l'évolution de la société anglaise et de la naissance d'une nouvelle classe moyenne dans les années 1930. Il évoque enfin mes souvenirs personnels de la Seconde Guerre, la phase la plus euphorique et la plus exaltante de mon enfance. Pour un enfant, c'était une ère magique et merveilleuse, un mélange agréable d'allégresse et de terreur, que j'espère avoir su capter dans ce film...