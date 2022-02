Place au cinéma : “Un jour sans fin” vendredi 18 février sur France 5 (vidéo)

Chaque vendredi soir sur France 5, pour bien démarrer le week-end, Dominique Besnehard vous propose une sélection de films cultes français et étrangers.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose le film “Un jour sans fin” réalisé en 1993 par Harold Ramis.

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo, part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l'on fête le Groundhog Day : le Jour de la marmotte.

Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février...

Avec : Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky.