Le film “Joker” avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro sera diffusé sur TF1 dimanche 13 mars (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film “Joker” de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro sera diffusé sur TF1 dimanche 13 mars à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se déroule en 1981, à Gotham City. Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns. Méprisé et incompris par ceux qui lui font face, il mène une morne vie en marge de la société et habite dans un immeuble miteux avec sa mère Penny.

Un soir, il se fait agresser dans le métro par trois traders de Wayne Enterprise alcoolisés qui le brutalisent, le poussant à les tuer en retour. Son geste inspire à une partie de la population l'idée de s'en prendre eux aussi aux puissants.

Dans cette société décadente, Arthur bascule peu à peu dans la folie et finit par devenir le Joker, un dangereux tueur psychopathe victime d'hallucinations et le plus grand criminel de Gotham City.

Avec : Joaquin Phoenix (Arthur Fleck), Robert De Niro (Murray Franklin), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Frances Conroy (Penny Fleck)...