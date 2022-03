Place au cinéma : “Mélo” d'Alain Resnais, vendredi 1er avril sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 1er avril à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma”.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose le film “Mélo” réalisé en 1986 par Alain Resnais, adaptation au cinéma de la pièce du même titre d'Henri Bernstein de 1929.

Un célibataire et un couple confrontent leurs vies respectives: le premier n'a plus que les souvenirs, le second n'a plus que les compromis. Lui se voile la face quand son meilleur ami Marcel, se laisse séduire par sa femme. La tragédie couve sous ces faux-semblants…

Dans chaque cas, l'échec est béant, les regrets chahutent le quotidien. Il suffit que l'héroïne cède à la tentation de rectifier son destin pour que l'apocalypse s'abatte sur les têtes du trio maudit.

Avec : Sabine Azéma, Fanny Ardant, Pierre Arditi.