Hommage à Michel Bouquet sur France 5 avec la diffusion du film “Les misérables” ce vendredi 15 avril

En raison de l'actualité, France 5 modifie sa programmation ce vendredi 15 avril pour rendre hommage à Michel Bouquet qui est décédé le 13 avril dernier.

A 20:55, en lieu et place du film “Les blues brothers” initialement prévu, France 5 diffusera “Les misérables” réalisé en 1982 par Robert Hossein dans lequel Michel Bouquet incarne le rôle de Javert.

L'histoire en quelques lignes...

Le forçat Jean Valjean est libéré du bagne de Toulon en 1815 après 19 ans d’emprisonnement pour avoir volé un pain et pour avoir tenté de s'évader quatre fois. Il voue une haine tenace à la société et ce sentiment va s’exacerber quand toutes les portes se fermeront devant son passeport jaune de bagnard.

Jusqu’au jour où le bon évêque de Digne, Monseigneur Myriel, authentique et rare émule de la parole du Christ, tente de lui montrer la voie du bien et de la rédemption en transformant en don le vol d'argenterie commis par l'ex-forçat.

Quelques années plus tard, en 1818, on suit les pérégrinations d’une jeune femme naïve, Fantine, qui a été lâchement abandonnée par son amant volage qui lui avait fait une fille, Cosette. Partie de Paris et en route pour sa ville natale, Montreuil, où elle espère trouver du travail, Fantine confie dans l’urgence la garde de sa fille à un couple d’aubergistes de Montfermeil, les Thénardier, qui vont s’avérer être des scélérats de la pire espèce.