Hommage à Jacques Perrin sur France 5 avec “Le crabe-tambour” diffusé vendredi 22 avril à 21:00

Suite à la disparition de Jacques Perrin, France Télévisions modifie sa programmation afin de rendre hommage à cet immense acteur, réalisateur et producteur indépendant.

France Télévisions salue la mémoire de Jacques Perrin, dont la carrière riche et inoubliable, couronnée par deux César, une Coupe Volpi à la Mostra de Venise et de nombreuses autres récompenses, a marqué profondément la culture et la création françaises.

Son talent a aussi brillé à la télévision. Depuis plusieurs décennies, son empreinte est profonde dans le cœur et la mémoire du public, plus particulièrement sur les antennes de France Télévisions.

Les téléspectateurs du groupe ont ainsi si souvent plébiscité des séries et téléfilms dont il était le héros, des films documentaires qu’il a produits et réalisés, ou auxquels il a prêté sa voix si marquante et reconnaissable…

A ces innombrables succès populaires, s’ajoutent la création et l’incarnation sur Antenne 2/France 2, de 1991 à 2000, du rendez-vous “La 25ème heure”, caractérisé par un très grand éclectisme et une profonde exigence dans les œuvres et documentaires présentés. Une création emblématique du service public, récompensée par le 7 d'or de la meilleure émission culturelle.

Jacques Perrin a su embarquer avec talent le grand public dans ses aventures et ses combats pour la sauvegarde de la planète, en produisant et en réalisant de grands et spectaculaires films environnementaux, scientifiques et naturalistes.

France Télévisions s'associe à la douleur de sa famille et ses proches, et à l'émotion du monde du cinéma, du documentaire et de la création.

France Télévisions bouleverse ses programmes pour lui rendre hommage : France 5 diffusera vendredi 22 avril, en première partie de soirée, le film “Le crabe-tambour”.

21:00 Place au cinéma : Le crabe-tambour

Le « Jauréguiberry », un navire militaire d'assistance, effectue sa dernière sortie dans l'Atlantique nord sous la direction de son commandant, un homme malade qui se sait condamné par un cancer. A son bord, Pierre, le médecin, le soulage comme il peut. Parfois, le commandant l'invite à déjeuner dans sa cabine. C'est là qu'il évoque la figure de Willsdorff, ancien compagnon d'armes des guerres d'Indochine et d'Algérie. Le commandant sait que Willsdorff, devenu pêcheur, croise au large de Terre-Neuve à bord d'un chalutier. Il espère le revoir une dernière fois avant de mourir.

Avec Jean Rochefort, Aurore Clément, Jacques Perrin, Claude Rich, Jacques Dufilho.

Le film Breakfast Club, initialement prévu sur France 5, sera diffusé ultérieurement.