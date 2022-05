Soirée spéciale “Top Gun” jeudi 19 mai sur M6 à partir de 21:10

À l’occasion de la sortie en salle de “Top Gun : Maverick”, plus de 35 ans après le premier opus, M6 vous propose un dispositif exceptionnel jeudi 19 mai à partir de 21:10.

Cette soirée spéciale débutera à 21:10 avec la diffusion du film “Top Gun” qui sera suivi d'un documentaire inédit sur les coulisses de la sortie de ce nouvel opus. La soirée se clôturera ensuite avec la rediffusion du documentaire « Pilotes de chasse : l’étoffe des héros ».

21:10 “Top Gun”

Pete Mitchell, nom de code « Maverick », est un jeune pilote fougueux, remarquable par son talent comme par son non-respect des ordres. Avec son navigateur Goose, il va s'entraîner à Top Gun, où il va côtoyer l'élite des pilotes de chasse, avant de partir sur le terrain.

Dans cette école de haut niveau, il va devoir prouver qu'il est le meilleur, en affrontant notamment Iceman, et assumer sa relation avec Charlie, une belle instructrice...

23:05 « Top Gun : les coulisses du grand retour » (inédit)

Avions de chasse, romance, haute voltige et adrénaline… "Top Gun", c’est le film culte qu’on ne présente plus, la référence du film d’aviation. Lors de sa sortie en 1986, le monde se prend à rêver de devenir pilote de chasse. La faute à un jeune acteur au charisme inégalable qui sera propulsé superstar : Tom Cruise.

Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour que l’acteur enfile à nouveau la combinaison du pilote légendaire. Si le premier film avait déjà bouleversé les codes du genre à l’époque, les producteurs ont décidé de frapper encore plus fort avec "Top Gun: Maverick", en salle le 25 mai. Ce nouvel opus promet aux spectateurs des sensations encore plus fortes et plus vraies que nature. Connu pour son goût des cascades, qu’il réalise lui-même, la star a tenu personnellement à ce que tous les acteurs du film suivent une formation intensive de pilotage.

Extraits de film, de making of, anecdotes inédites, interviews exclusives de Tom Cruise et du reste de l’équipe du film, le documentaire vous emmènera dans les coulisses de cette incroyable saga. Vous découvrirez pourquoi le premier film a bien failli ne jamais exister et comment Tom Cruise a su s’imposer dans un univers où personne ne l’attendait. Ce documentaire vous révélera aussi les paris fous pris par les producteurs pour rendre toujours plus réalistes leur histoire. Les acteurs du nouvel opus se confieront sur les prouesses qu’ils ont dû accomplir pour tenter d’égaler Tom Cruise.

De Top Gun à Maverick, vous saurez tout sur les secrets de fabrication de deux films hors normes.

00:10 « Pilotes de chasse : l’étoffe des héros »

La France compte plus de 900 pilotes de chasse en activité. Ils sont l’élite de l’armée de l’air. Déployés en opération extérieure, ils font la guerre depuis le ciel aux commandes de leurs Rafales ou de leurs Mirages 2000. C’est dans la prestigieuse école militaire de Salon-de-Provence que sont formés ces pilotes d’exception, depuis 1935.

Pendant plusieurs mois, les équipes de ce documentaire ont été exceptionnellement autorisés à suivre ces jeunes élèves pilotes de l'armée de l’Air lors de leur apprentissage. Comment sont-ils sélectionnés, formés au pilotage et préparés techniquement et mentalement au combat ? Immersion dans la fabrique des chevaliers du ciel, ces pilotes de chasse qui ont l’étoffe des héros.