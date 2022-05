Jubilé de la reine d'Angleterre : soirée spéciale sur M6 jeudi 2 juin à partir de 21:10 (vidéo)

La Reine d'Angleterre, 96 ans, fête son jubilé de platine. À cette occasion, M6 passe à l'heure anglaise avec une programmation spéciale jeudi 2 juin à partir de 21:10.

21:10 “The Queen”

La mort accidentelle de la princesse Diana, en août 1997, plonge la population du Royaume-Uni dans le chagrin. Malgré l'émotion suscitée par ce drame, la reine Elisabeth II reste silencieuse et refuse qu'une cérémonie officielle soit organisée en l'honneur de la défunte.

Fraîchement élu, le Premier ministre Tony Blair prend conscience de l'ampleur de l'événement et tente de faire sortir la souveraine de son mutisme.

23:00 « Elisabeth II : les derniers secrets d’une reine »

Le 6 février 2022 la reine d’Angleterre a fêté son jubilé de platine. 70 ans de règne ! À 95 ans, l’inoxydable Elisabeth II est le monarque britannique au règne le plus long. Et tout le monde se demande si le jour où elle disparaîtra, Buckingham sera toujours Buckingham...

Pourtant, THE Queen n’aurait jamais dû monter sur le trône. En effet, en 1953, c’est son oncle qui devait être couronné... Jusqu’à ce que le destin s’en mêle.

Dans ce documentaire vous allez découvrir le vrai visage d’Elisabeth Alexandra Mary Mountbatten-Windsor. Comment, dès son couronnement, obsédée par son image, elle a manœuvré, parfois contre ses proches, pour présenter la monarchie sous son meilleur jour.

Rivalités, intrigues, et psychodrames, voici, à travers des images exceptionnelles et des analyses d’experts, les derniers secrets de la reine la plus célèbre de l’histoire.

01:15 « Meghan et Harry : la guerre est déclarée »

Mais quelle mouche a donc piqué Harry et Meghan ? Accusations de racisme, absence de soutien financier et indifférence de la famille royale vis-à-vis des difficultés de Meghan quand elle était en pleine dépression, cette fois il n'y a plus de doute : avec cette longue interview en forme de grand déballage, accordée à la célèbre intervieweuse américaine Oprah Winfrey, le jeune couple rebelle a définitivement déclaré la guerre à Buckingham.

Retour sur les multiples rebondissements d'un des plus gros scandales qui ait jamais secoué la couronne britannique. Avec des extraits de l'interview choc, des témoignages inédits et les plus grands spécialistes de la monarchie, ce document va mettre en lumière les rouages secrets de cette affaire.

Vous découvrirez aussi que les velléités d'indépendance du plus jeune fils de Diana ont été largement sous­ estimées. Et que les ambitions de Meghan dépassent probablement tout ce que Buckingham a pu imaginer lorsque le petit fils préféré a rencontré la jeune comédienne, à l'époque quasiment inconnue...