Place au cinéma : “Les Blues Brothers” de John Landis, vendredi 10 juin sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 10 juin à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma”.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose le film “Les Blues Brothers” réalisé en 1980 par John Landis.

Le film met en scène John Belushi et Dan Aykroyd dans les rôles-titres de « Joliet » Jake et Elwood Blues, personnages emblématiques du sketch musical The Blues Brothers de l'émission télévisée Saturday Night Live diffusée sur NBC.

De nombreux chanteurs vedettes tels que James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles et John Lee Hooker interprètent dans le film des chansons de rhythm and blues, soul et blues.

Le film se déroule à Chicago et ses environs, avec de nombreuses interventions d'autres acteurs, par exemple John Candy, Carrie Fisher, Charles Napier, Henry Gibson et de personnalités du cinéma, comme Frank Oz, Steven Spielberg ou John Landis lui-même.

En raison de son succès, le film est devenu un film culte des années 1980.

L'histoire en quelques lignes...

Dix-huit ans après l'accomplissement de sa mission sacrée, Elwood Blues sort de prison et redécouvre le monde. Les choses ont bien changé depuis : Jake, son partenaire, est mort; l'orchestre s'est dispersé et l'orphelinat où Elwood a grandi a été rasé.

Dans sa détresse, Elwood retrouve une nouvelle mission : rassembler son ancienne équipe, avec l'aide de son nouveau compagnon...