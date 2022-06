Soirée spéciale Elton John sur M6 avec la diffusion de “Rocketman” vendredi 10 juin à 21:10

Vendredi 10 juin à partir de 21:10, M6 proposera une soirée spéciale consacrée à Elton John avec la diffusion du film inédit “Rocketman” suivi du documentaire « Elton John, l'histoire d'une icône mondiale ».

Alors que la reine d’angleterre vient de fêter son jubilé de platine, le roi de la pop, Sir Elton John, tire quant à lui sa révérence après 50 ans de carrière internationale avec un ultime concert à paris en juin. découvrez son histoire avec un film inédit et un documentaire.

21:10 “Rocketman”

Reginald Dwight, plus connu sous le nom d’Elton John, star incontestée de la pop anglaise, traverse une période difficile. Toxicomane et alcoolique, il se confie à un groupe de thérapie. Sa vie défile, de son enfance avec un père froid et distant, à la gloire des années star. Tous ses souvenirs affleurent...

Un biopic flamboyant qui retrace la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star, formidablement interprétées par Taron Egerton – nous fait revivre la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar, icône de la pop culture mondiale.

23:15 « Elton John, l'histoire d'une icône mondiale »

Après 50 ans de carrière à faire danser la planète entière, Elton John tire sa révérence avec une tournée mondiale d’adieu “Elton John Farewell Yellow Brick Road : The Final Tour” qui passera par Paris les 11 et 12 juin prochains.

Considéré comme l’une des plus grandes stars de la musique, il représente, à lui seul, 2% de l’industrie musicale mondiale. Tout ce qu’il touche, interprète et produit se transforme en or.

Ce documentaire explore les zones d’ombre de la pop star pour aboutir à une rédemption modèle, de ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Instable, surdoué, mégalo, cultivé, passionné, drogué, engagé, survolté, enfantin et génial – Elton John est tout cela à la fois. Fans, proches et experts, racontent et décryptent les différentes facettes de Sir Elton John, le Rocket Man des années 70 qui, encore aujourd’hui et à bien des égards, continue de briller.

Avec la participation de : Chris, Frédéric Beigbeder, Alex Jaffray, Pascal Nègre, Yves Bigot, Jean-Claude Jitrois, Grégoire, Marc Cerrone, Michal, Emilie Mazoyer, Grégoire Colard, David Lowe, Jacky Jakubovitz, Candice Mahout, Franck Lipsik, Pat Angéli, Sylvain Monier, Jean-François Bouquet…