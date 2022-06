Hommage à Jean-Louis Trintignant sur ARTE mercredi 22 juin avec “Le train” et un documentaire inédit

ARTE rend hommage au comédien Jean-Louis Trintignant qui vient de disparaitre lors d'une soirée spéciale ce mercredi 22 juin à partir de 20:55.

20:55 “Le train”

Un film de Pierre Granier-Deferre d'après le roman de Georges Simenon avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider, Nike Arrighi, Régine.

Mai 1940. Alors que la Wehrmacht s’apprête à fondre sur la France, Julien Maroyeur, réparateur de radios dans l’est du pays, décide de fuir avec sa famille. À la gare, il est séparé de sa femme, envoyée en première classe avec leur fille. Julien fait le voyage dans un wagon à bestiaux bondé, où il croise le regard de la mystérieuse Anna…

Par le prisme de l’intime, le cinéaste capte l’atmosphère incertaine de l’exode, entre bombardements mortels, pique-nique au bord de l’eau et fous rires collectifs affranchis des barrières sociales.

Dans le rôle des deux amants de la débâcle, Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider, un couple aussi émouvant que magnétique.

22:35 « Trintignant par Trintignant »

Un documentaire inédit de Lucie Cariès et Yves Jeuland réalisé par Lucie Cariès.

Plongeant dans plus de soixante-dix ans d’archives, Lucie Cariès et Yves Jeuland retracent la carrière d’un comédien multirécompensé : Ours d’argent à la Berlinale en 1968 pour L’homme qui ment d'Alain Robbe-Grillet, Prix d’interprétation à Cannes l’année suivante pour Z de Costa-Gavras ou César du meilleur acteur en 2012 pour Amour de Michael Haneke.

Au fil d’interviews et d’extraits de ses films, pièces et lectures, se dévoile derrière l’acteur l’homme marqué par les drames – la mort de ses deux filles, l’opprobre jeté sur sa mère, tondue à la Libération… – qui s’est réfugié dans une quête douce de beauté et les passions solitaires, des courses automobiles au poker, de l’amour de la poésie à la viticulture.