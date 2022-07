“La 7ème compagnie au clair de lune” : la fin des aventures de Chaudard & de ses hommes, jeudi 7 juillet sur TF1

Jeudi 7 juillet à 21:10, TF1 diffusera le dernier volet des aventures du Chef Chaudard et de ses hommes : “La 7ème compagnie au clair de lune”.

L'histoire en quelques lignes...

1942, zone occupée. Après avoir été démobilisés, Tassin, Pithivier et le sergent-chef Chaudard s'en sont retournés à leur vie d'avant.

Chaudard a repris la direction de sa petite quincaillerie provinciale, entre son épouse, Suzanne, et des très (voire trop) régulières visites de son beau-frère Gaston Gorgeton (Gérard Jugnot) qu'il ne supporte plus. Il entretient également par intérêt de bonnes relations avec Lambert (André Pousse), le chef de la milice locale qui lutte contre les « forces judéo-maçonniques » et recherche le commandant Gilles, l'un des chefs de la Résistance locale.

Alors que Chaudard doit recevoir la visite de Tassin et Pithivier, venus passer quelques jours de vacances pour évoquer le bon vieux temps de la 7ème compagnie, il est loin de se douter que son beau-frère cache, avec la complicité de Suzanne, le commandant Gilles dans son cellier.