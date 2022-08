Inédit : “Mia et le lion blanc” diffusé sur M6 vendredi 2 septembre à 21:10 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film “Mia et le lion blanc” de Gilles DE MAISTRE sera diffusé en première exclusivité sur M6 vendredi 2 septembre à 21:05. Une relation d’amour et d’amitié hors du commun...

L'histoire en quelques lignes...

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables.

Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ».

Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Avec : Daniah De Villiers (Mia Owen), Mélanie Laurent (Alice Owen), Langley Kirkwood (John Owen), Brandon Auret (Dirk), Ryan Mac Lennan (Mick Owen), Lionel Newton (Kevin), Lillian Dube (Jodie).

Le saviez-vous ?

D’après une histoire vraie : Gilles de Maistre a croisé un jeune garçon qui vivait entouré de lions dans une ferme en Afrique du Sud. L’enfant ignorait que ses parents élevaient les félins pour en faire des trophées de chasse.

Gilles de Maistre a fait appel au zoologiste sud- africain Kevin Richardson surnommé “l’homme qui murmure à l’oreille des lions”. Véritable star internationale, il a créé un sanctuaire pour les lions qui y vivent en autonomie et interagit avec eux depuis plus de vingt ans.

Daniah De Villiers s’est installée, à 11 ans, pour vivre pendant trois ans avec le lion. Ils ont grandi ensemble. “Il était impossible de filmer une histoire d’amitié entre un lion et un enfant... à moins d’un bébé lion qui adopterait l’enfant. C’est le fruit de trois ans de travail, à raison de trois séances d’imprégnation par semaine”.

L’équipe a considéré le lion comme un acteur et non comme un animal qu’on dresse. Ainsi, il s’est habitué aux caméras et aux micros et était capable de refaire les mêmes choses lors d’une nouvelle prise.

Un film qui alerte sur la chasse de lions d’élevage : Le lion est une espèce de plus en plus menacée. la plupart sont destinés à être abattus par de riches touristes. La population globale des lions est estimée à plus de 20.000 individus, selon Paul Funston, directeur du programme Lion à l’ONG Panthera en 2021. Un recensement en 2014 a calculé que ce chiffre avait chuté de 43 % en 21 ans