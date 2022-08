“Le Gendarme et les gendarmettes” & “Le Gendarme et les extraterrestres” à revoir sur M6 vendredi 12 août (vidéo)

Vendredi 12 août à partir de 21:10, M6 vous proposera une dernière soirée avec le maréchal des logis-chef Cruchot et ses hommes. Cette semaine, les deux derniers opus de la saga : “Le Gendarme et les gendarmettes” & “Le Gendarme et les extraterrestres”.

Imaginé par Richard Balducci après une rencontre insensée avec un gendarme assez débonnaire en poste à Saint-Tropez, le film raconte les aventures de Ludovic Cruchot, un gendarme très zélé, muté dans la cité balnéaire de Saint-Tropez, sur la côte d'Azur, avec le grade de maréchal des logis-chef. Il y découvre une brigade où il fait bon vivre et participe aux récurrentes chasses aux nudistes et aux nombreuses activités détente de sa brigade, dirigée par l'adjudant Gerber, quelque peu dépassé. 21:10 “Le Gendarme et les gendarmettes” La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez emménage dans de nouveaux locaux où trône un rutilant ordinateur que chacun observe avec méfiance avant de le manipuler avec précautions. C'est alors que surgit le colonel, porteur d'une nouvelle étonnante : quatre stagiaires féminines viennent d'être affectées à la brigade et les gendarmes devront les former sur le terrain. L'énervement est à son comble quand arrivent les ravissantes Catherine, Marianne, Isabelle et Yo. Le premier choc passé, les gendarmes rivalisent de zèle pour obtenir les faveurs des stagiaires. C'est alors qu'elles sont enlevées et retenues prisonnières sur un yacht… 23:00 “Le Gendarme et les extraterrestres” Une soucoupe volante a atterri tout près de Saint-Tropez, sous le nez du gendarme Beaupied. Lorsqu'il raconte l'événement, personne ne le croit et Cruchot menace de le mettre à pied s'il continue à propager des paroles aussi fantaisistes. Pourtant, chaque gendarme de la brigade se retrouve bientôt avec un sosie extraterrestre qui sème la panique dans la ville. Cruchot est rapidement obligé de réviser son jugement. De plus, Beaupied reçoit la visite d'un extraterrestre lui annonçant la colonisation imminente de la Terre. La première vague de débarquement aura lieu à Saint-Tropez…

