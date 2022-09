Place au cinéma : “Raison et sentiments” de Ang Lee, vendredi 30 septembre sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 30 septembre à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir “Raison et sentiments”, un film réalisé en 1995 par Ang Lee.



L'histoire en quelques lignes...

Au siècle dernier en Angleterre, suite au décès de leur père, les soeurs Dashwood et leur mère sont contraintes de réduire leur train de vie et de quitter leur grande propriété anglaise pour vivre à la campagne.

Pas facile de s'adapter à un mode de vie soudain bien plus modeste ! C'est d'autant plus difficile pour l'aînée des filles, Elinor, contrainte de renoncer à l'homme dont elle s'était éprise. Sa cadette, Marianne, semble trouver la situation moins douloureuse, à plus forte raison parce qu'elle s'amourache bien vite du séduisant Willoughby…

Avec : Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman, Greg Wise.