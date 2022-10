Place au cinéma du 7 octobre 2022 : “Bienvenue à Gattaca” avec Ethan Hawke, Uma Thurman & Jude Law sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 7 octobre 2022 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui proposera cette semaine le film de science-fiction “Bienvenue à Gattaca”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir “Bienvenue à Gattaca”, un film écrit et réalisé par Andrew Niccol et sorti en 1997



L'histoire en quelques lignes...

Dans un monde futuriste, on peut choisir le génotype des enfants. Dans cette société hautement technologique qui pratique l'eugénisme à grande échelle, les gamètes des parents sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages possibles pour leur société.

Bien que cela soit officiellement interdit, entreprises et employeurs recourent à des tests d'ADN discrets afin de sélectionner leurs employés ; les personnes conçues de manière naturelle se retrouvent, de facto, reléguées à des tâches subalternes.

Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour des gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat génétiquement idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant conçu naturellement, donc au capital génétique « imparfait », rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.

Avec : Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law.