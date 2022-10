Le film inédit “Poly” de Nicolas Vanier diffusé sur France 2 dimanche 23 octobre 2022 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film “Poly” réalisé en 2020 par Nicolas Vanier, d'après le feuilleton homonyme de Cécile Aubry, sera diffusé sur France 2 dimanche 23 octobre à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.

L'intégration avec les autres enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion !

Poursuivis par Brancalou, l'inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s'embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d'amitié...

“Poly” est le second film adapté d'une œuvre de Cécile Aubry au cinéma après Belle et Sébastien sorti en décembre 2013 et par ailleurs déjà réalisé par Nicolas Vanier (à revoir sur M6 ce vendredi 21 octobre en seconde partie de soirée).

Avec : Julie Gayet, François Cluzet, Patrick Timsit, Elisa de Lambert, Orian Castano, Anne-Marie Pisani, Gérard Dubouche, Mathilde Dromard, Luc Palun, Jean-Jérôme Esposito.