Inédit : “La vérité si je mens ! Les débuts” diffusé sur M6 vendredi 4 novembre 2022 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film “La vérité si je mens ! Les débuts”, préquelle à la série de films “La Vérité si je mens !”, sera diffusé sur M6 vendredi 4 novembre 2022 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur.

Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron.

Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles.

Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac.

Avec : Yohan Manca (Patrick), Mickaël Lumière (Dov), Anton Caczar (Serge), Jérémy Lewin (Yvan), Gilbert Melki (Henri), Audrey Dana (Hélène), François Berléand (Max), Jean-Charles Deval (Léon de Saint-Simon).